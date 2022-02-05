Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже

Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
59-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте, которую все привыкли видеть блондинкой, показала, что была и брюнеткой. Ингеборга Дапкунайте — одна из самых закрытых актрис. Но она решила пойти навстречу своим поклонникам и в сториз в Instagram ответила на их вопросы. Артистка показала, как ей приходилось кардинально менять имидж. Однажды она даже стала знойной брюнеткой. Снимок тут же разлетелся по соцсетям: Дапкунайте произвела фурор. Поклонники сошлись во мнениях — как ни странно, литовская актриса, которую все привыкли видеть блондинкой, в образе брюнетки смотрится очень гармонично.
Ингеборга Дапкунайте В это невозможно поверить, но недавно, 20 января, актрисе исполнилось 59 лет. В свои годы Ингеборга Дапкунайте выглядит как молоденькая девушка: она стройная, подтянутая, полна энергии и сил. Многие считают, что у Дапкунайте хорошие гены, но актриса доказывает, что дело не только в этом. Недавно Ингеборга поделилась видеороликом из тренажерного зала, на котором она показывает, как качает одну из самых проблемных зон у женщин за 50 — верхнюю часть руки. Ведь дело не только в том, чтобы оставаться худенькой, нужно чтобы еще мышцы были в тонусе.
Ингеборга Дапкунайте Все отметили, что 59-летняя Дапкунайте находится в блестящей форме. Актриса охотно делится секретами отличной фигуры и хорошего настроения. Она призналась: ее тело — плод регулярных изнурительных тренировок и разумных ограничений в питании. Звезда давно не ест фастфуд и прочий пищевой мусор, выпивает в день по 1,5 — 2 литра чистой воды, употребляет много овощей и фруктов. Актриса не имеет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с
Слух: появилась дата выхода трейлера Starfield c геймплеем на движке игры
Слух: появилась дата выхода трейлера Starfield c геймплеем на движке
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Слух: Hogwarts Legacy может выйти в сентябре 2022 года
Слух: Hogwarts Legacy может выйти в сентябре 2022 года
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на Xbox
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на
Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии
Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии
Анастасия Волочкова вернула себе любовника
Анастасия Волочкова вернула себе любовника

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных

Еще по теме

Копия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына Алекса
Вечерний Ургант - Ингеборга Дапкунайте и L’One (10.11.2017)
Модная битва: Ингеборга Дапкунайте против Марии Кожевниковой
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте оказался моложе актрисы на 18 лет