Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже

59-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте, которую все привыкли видеть блондинкой, показала, что была и брюнеткой. Ингеборга Дапкунайте — одна из самых закрытых актрис. Но она решила пойти навстречу своим поклонникам и в сториз в Instagram ответила на их вопросы. Артистка показала, как ей приходилось кардинально менять имидж. Однажды она даже стала знойной брюнеткой. Снимок тут же разлетелся по соцсетям: Дапкунайте произвела фурор. Поклонники сошлись во мнениях — как ни странно, литовская актриса, которую все привыкли видеть блондинкой, в образе брюнетки смотрится очень гармонично.Ингеборга Дапкунайте В это невозможно поверить, но недавно, 20 января, актрисе исполнилось 59 лет. В свои годы Ингеборга Дапкунайте выглядит как молоденькая девушка: она стройная, подтянутая, полна энергии и сил. Многие считают, что у Дапкунайте хорошие гены, но актриса доказывает, что дело не только в этом. Недавно Ингеборга поделилась видеороликом из тренажерного зала, на котором она показывает, как качает одну из самых проблемных зон у женщин за 50 — верхнюю часть руки. Ведь дело не только в том, чтобы оставаться худенькой, нужно чтобы еще мышцы были в тонусе.Ингеборга Дапкунайте Все отметили, что 59-летняя Дапкунайте находится в блестящей форме. Актриса охотно делится секретами отличной фигуры и хорошего настроения. Она призналась: ее тело — плод регулярных изнурительных тренировок и разумных ограничений в питании. Звезда давно не ест фастфуд и прочий пищевой мусор, выпивает в день по 1,5 — 2 литра чистой воды, употребляет много овощей и фруктов. Актриса не имеет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни.