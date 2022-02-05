Из финальной версии Dying Light 2 многое вырезали — сравнение с геймплеем 2018 года





Состоялся релиз Dying Light 2 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Уже появлялись видео, которые сравнивают проект на разных консолях, и он показывает неплохую производительность даже на прошлом поколении приставок, но при этом, как считают игроки, не использует все возможности новых консолей.

Интересное видео по Dying Light 2 сегодня вышло на канале ElAnalistaDeBits, который обычно специализируется на техническом анализе игр, а здесь он решил представить ролик, в котором сравнивает финальную версию проекта с геймплейным видео 2018 года. В первой геймплейной демонстрации, которую показала студия Techland, был большой кусок игровой зоны, который не добрался до релиза. Ниже можно посмотреть на это в сравнении, где явно видно, что области карты, которые показывали при презентации проекта в 2018 году, не появились в релизной версии. Пропали и некоторые игровые механики.

Watch this video on YouTube

Кроме того, в сравнении с версией 2018 года, в релизном варианте Dying Light 2 при прямом сравнении явно видно менее темную атмосферу — мир стал выглядеть более ярко. Но, в раннем геймплее игры не было трассировки лучей, которую внедрили в финальный вариант.

Напомним, что Dying Light 2 получила не самые высокие оценки от критиков, многие ругают ее за слабый сюжет.