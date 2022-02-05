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Израиль запретил Прибалтике передавать Украине оружие своего производства

Израиль запретил Прибалтике передавать Украине оружие своего производства

Власти Израиля выступили категорически против передачи оружия израильского производства Украине третьими странами, в частности государствами Прибалтики, сообщает издание Breaking Defence со ссылкой на источники в правительстве Израиля.

"Израильское правительство направило письмо в страны Балтии, где обозначило принципиальный отказ в разрешении на передачу израильских вооружений Украине. Ранее соответствующие запросы прибалтийские власти направляли в разные страны. О таком запросе в адрес Израиля не сообщалось, но Израиль решил действовать на опережение", - говорится в статье.


Как отмечается, Израиль пошел на "превентивные меры" с целью сохранить отношения с Россией. "Израильские власти ввели строгие правила для конечных эксплуатантов вооружений израильского производства. Если оружие продано конкретной стране, то в контракте обычно априори прописано, что эта страна продавать или передавать ему кому-либо другому не имеет права. Эту позицию и подтверждает израильское правительство в письме к прибалтийским властям", - сообщили источники.

Речь, по данным издания, идет в первую очередь о многофункциональных ракетных комплексах Spike, которые в свое время были поставлены в Литву, Латвию и Эстонию.

Как сообщал Ruposters, ранее Германия заблокировала поставки Украине своего оружия из Эстонии, а также запретила Великобритании использование своего воздушного пространства для этих целей.


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По материалам: uposters.ru

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