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Яна Кошкина свалилась от вируса после операции

Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
31-летняя актриса Яна Кошкина рассказала о своих злоключениях.   Популярная девушка почти весь январь провела в отпуске на курорте. Она отдыхала на Мальдивах в компании сестры Ренаты и племянника. Сразу после возвращения в Россию Яна неожиданно пропала из соцсетей. Последний раз она выходила на связь с фанатами 24 января, обнародовав фото на прогулочном катамаране на фоне бирюзового Индийского океана. Актриса снялась в бикини с пестрым принтом и очень смелой зоной декольте, которая едва прикрыла ее пышную грудь. «Вчера подо мной лопнул надувной фламинго, теперь мне выдают только железные игрушки», — сообщила Кошкина. После этого Яна отмалчивалась десять дней. Самые сердобольные поклонники переживали за нее. Звезда сериала «Домашний арест» наконец объяснила последние события в своей жизни. Она показала входную дверь своего дома, украшенную воздушными шарами. На самых крупных из них было написано: «С возвращением». Оказалось, что после отпуска девушка была госпитализирована.
Яна Кошкина «Дом. Милый дом. Ну что, с возвращением меня домой. Выписали из больнички! Как я скучала по дому», — сообщила Яна. Близкие инстадивы основательно подготовились к ее выписке. Коридор квартиры с двух сторон был уставлен вазами с разнообразными цветами.  Некоторые пользователи предположили, что артистка комедийного шоу «Однажды в России» заразилась коронавирусом во время отдыха за границей. Не секрет, что в мире стремительно распространяется новый штамм омикрон. Заболеваемость в столице резко подскочила после того, как звезды шоу-бизнеса и простые москвичи стали возвращаться после январских каникул за границей. Кошкина дала понять, что коронавирусом она заболела уже в Москве. Актриса обнародовала результат экспресс-теста на COVID-19 с двумя полосками, что означает положительный результат. «Только я могла в больнице после операции заболеть еще и коронавирусом. Насколько точны тесты? Я сделала уже три», — пожаловалась звезда ситкома «Интерны».  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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