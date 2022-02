Эти 22 игры — кандидаты на удаление из Game Pass в феврале-марте 2022 года





Подписка Xbox Game Pass два раза в месяц лишается игр, которые в ней находятся. Обычно, удаляют игры, которые пребывают в сервисе срок кратный 1 году (год, два, три и так далее). Ранее мы уже публиковали списки игр, которые потенциально могут покинуть Game Pass, и зачастую оказывались правы (хоть иногда и есть ошибки по срокам в 2-4 недели). В частности, в середине февраля покидают Game Pass сразу несколько неплохих игр: Control, The Medium, Code Vein — мы предупреждали об этом еще в декабре.

Приводим список игр, которые, как мы считаем, могут покинуть Game Pass в феврале-марте 2022 года:

Обратите внимание: В данный список не включены игры, которые уже точно известно, что покинут Game Pass в середине февраля.A Plague Tale: InnocenceAlien: IsolationChildren of MortaDonut CountyElite DangerousEmpire of SinFrostpunkInjustice 2Jurassic World EvolutionKiller Queen BlackPikunikuThe Surge 2The Walking Dead: Season TwoThe Walking Dead: The Complete First SeasonTorchlight IIITropico 6Two Point HospitalWhat Remains of Edith FinchWreckfestYakuza 3: RemasteredYakuza 4: RemasteredYakuza 5: Remastered

Напоминаем, что это список игр, которые, предположительно, могут покинуть Game Pass в феврале-марте 2022 года. Мы публикуем такие списки, чтобы у игроков было достаточно времени для прохождения заинтересовавших их проектов. Не все эти игры будут удалены из Game Pass в феврале-марте, но если вы хотели пройти один или несколько из этих проектов — стоит поспешить.