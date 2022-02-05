Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии

Певица Юлия Савичева долго не видела дочь. Наконец, артистка смогла прилететь в Португалию и теперь все время проводит с Анной. Среди последних публикаций личного микроблога певицы Юлии Савичевой появилась фотография знаменитости с дочкой Аней. Примечательно, что поклонники заметили изменения во внешности малышки. Анна Аршинова подросла и стала больше похожа на свою красавицу-маму. На фото Савичева нежно обнимает свою дочь, которая закрыла глаза от удовольствия. Аня живет в Португалии и редко видит Юлию. После новогодних праздников певица наконец смогла выбраться к дочке. Поэтому Савичева с дочкой наслаждаются обществом друг друга каждую минуту.Юлия Савичева с дочерью «А мы вот так проводим пятницу🥰 Желаем всем прекрасных выходных!❤️💃»— призналась Юлия в личном микроблоге. «Девочки-красавицы», «Юлия, вы и Анечка просто прекрасны», «Юля, как же вы будете скучать по ней. Ну лапуська такая, от нее же не возможно оторваться», «Юлечка, какие вы красивые с дочерью», — написали восторженные поклонники Савичевой.Юлия Савичева с дочерью Напомним, на днях Юлия Савичева трогательно поздравила мужа с днем рождения. «Честно вам скажу, чем больше времени проходит с нашей первой встречи, тем больше я поражаюсь, насколько он терпеливый и мудрый мужчина, ведь жизнь с артисткой - это то еще испытание😂Долгих и счастливых лет тебе, любовь моя❤️», пожелала певица Александру Аршинову.