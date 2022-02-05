Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Николаев обнародовал размер своей пенсии

Юрий Николаев обнародовал размер своей пенсии
73-летний телеведущий Юрий Николаев продолжает работать на Первом канале и одновременно получает пенсию. Юрий Николаев не намерен вести жизнь простого пенсионера, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Бывший ведущий «Утренней почты» продолжает работать на телевидении, получая стабильную зарплату. Как он сам считает, на свои доходы ему грех жаловаться. «Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там»,  — цитирует ведущего «Стархит» со ссылкой на Телеграм.
Юрий Николаев Учитывая, что средняя пенсия пожилого жителя Москвы составляет не менее 20 тысяч рублей, от государства Юрий Александрович ежемесячно получает в пределах 50 тысяч. На телевидении, по его же утверждению, он получает еще больше. На такие деньги вполне можно прожить. Юрий Николаев в свое время сумел справиться с раком кишечника. Случилось это более пятнадцати лет назад. Теперь он постоянно проходит обследование у врачей, чтобы суметь вовремя отследить и приступить к лечению злокачественной опухоли, если начнется рецидив. «Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить. Каких-то рецептов дать не могу. Знаю, что продлит мою жизнь — это, однозначно, работа. И я благодарен Первому каналу и Константину Львовичу Эрнсту прежде всего за эту возможность общения с телезрителями»,  — признавался Николаев в одном из интервью.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Юрий Николаев обнародовал размер своей пенсии
Юрий Николаев обнародовал размер своей пенсии
Аллу Пугачеву с детьми запечатлел в интерьерах замка Максим Галкин
Аллу Пугачеву с детьми запечатлел в интерьерах замка Максим Галкин
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный секретарь СПЧ поддержал отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19
"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный
Bandai Namco сейчас разрабатывает свой собственный движок
Bandai Namco сейчас разрабатывает свой собственный движок
Обзор новостей по Game Pass за 29 января — 5 февраля: что нового, анонсы и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 29 января — 5 февраля: что нового,
Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два года тюрьмы
Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два
В Запорожье появился новый "дорожный знак"
В Запорожье появился новый "дорожный знак"
Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник
Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник
Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании
Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать дистанционно на неделю
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать
2 игры без предупреждения добавили в Game Pass
2 игры без предупреждения добавили в Game Pass

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам на ее дне рождения
Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам
Анастасия Волочкова вернула себе любовника
Анастасия Волочкова вернула себе любовника

Еще по теме

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Николаев о своей болезни: «Мне страшно»
Куклачев оценил размер своей пенсии
Борис Моисеев получает пенсию в 50 тыс. рублей. Его директор назвал деньги небольшими