Юрий Николаев обнародовал размер своей пенсии

73-летний телеведущий Юрий Николаев продолжает работать на Первом канале и одновременно получает пенсию. Юрий Николаев не намерен вести жизнь простого пенсионера, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Бывший ведущий «Утренней почты» продолжает работать на телевидении, получая стабильную зарплату. Как он сам считает, на свои доходы ему грех жаловаться. «Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там», — цитирует ведущего «Стархит» со ссылкой на Телеграм.Юрий Николаев Учитывая, что средняя пенсия пожилого жителя Москвы составляет не менее 20 тысяч рублей, от государства Юрий Александрович ежемесячно получает в пределах 50 тысяч. На телевидении, по его же утверждению, он получает еще больше. На такие деньги вполне можно прожить. Юрий Николаев в свое время сумел справиться с раком кишечника. Случилось это более пятнадцати лет назад. Теперь он постоянно проходит обследование у врачей, чтобы суметь вовремя отследить и приступить к лечению злокачественной опухоли, если начнется рецидив. «Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить. Каких-то рецептов дать не могу. Знаю, что продлит мою жизнь — это, однозначно, работа. И я благодарен Первому каналу и Константину Львовичу Эрнсту прежде всего за эту возможность общения с телезрителями», — признавался Николаев в одном из интервью.