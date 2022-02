Как работает Dying Light 2 на Xbox One и Xbox One X, сравнение с Playstation 5





Несколько дней назад специалисты Digital Foundry опубликовали видео, в котором рассказали детали про работу Dying Light 2 на Xbox Series X | S и Playstation 5. Как оказалось, игра дает возможность играть в 60 FPS на мощных консолях только при 1080p, а на Xbox Series S вовсе в игре всего один графический режим.

Сегодня Digital Foundry опубликовали новое видео по Dying Light 2, в котором сравнивается игра на Xbox One, Xbox One X, Playstation 4, Playstation 4 Pro и Playstation 5. В видео, которое можно посмотреть ниже, отмечается, что версии для консолей прошлого поколения работают хорошо с точки зрения производительности — они показывают стабильные 30 FPS (в том числе, на Xbox One X, разрешение 1080p). При этом, настройки в них близки к минимальным на PC.

Графически игра на Playstation 5 (как и на Xbox Series X, версии практически идентичны) выглядит гораздо лучше, чем на прошлом поколении консолей, что и понятно. Ниже можно наглядно в этом убедиться.

Watch this video on YouTube