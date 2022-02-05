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Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу

Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу

Гадания по картам являются одними из самых действенных и популярных. К сожалению, далеко не все карты подходят для использования в магических ритуалах и гаданиях. Эксперты рассказали, как правильно выбрать колоду, если вам нужно узнать будущее.


Существует множество точных гаданий — например, по книге. Они не требуют особых навыков, но они не всегда точны и их ответы весьма ограничены. С картами гадания становятся гораздо точнее, но требуют как минимум наличия правильной колоды.

Карты Таро

Для начала разберемся с картами, которые изначально предназначены для гаданий и только для них. Речь идет о магических картах Таро. Выбор такой колоды крайне важен, потому что эксперты в области биоэнергетики настоятельно советуют никогда не менять карты этого типа. Большинство самых успешных предсказателей пользуется своей самой первой колодой Таро, которую они приобрели в начале своего пути.

Далее следует проблема с выбором количества арканов. Самый идеальный вариант — 78 арканов или 79, если задействована пустая белая карта. Арканами называются сами карты — 22 старших и 56 младших. На каждой из них изображена уникальная иллюстрация.

Самый удобный тип карт Таро — карты Райдера-Уэйта. Они наиболее просты в понимании и оптимальны для новичка. Понять изображения данных карт очень просто, поэтому из легче запомнить. При желании можно предпочесть более серьезные колоды Таро: темные, марсельские или колоду Тота.


Большое значение при выборе карт Таро играет ваша интуиция. К одним картам человека тянет, а к другим нет. Прислушивайтесь к внутреннему голосу при выборе своей колоды или при переходе от начального уровня к более продвинутому.

Игральные карты

На обычных игральных картах гадания зачастую получаются не менее точными, чем на картах Таро. Их минус в том, что они не такие информативные, поэтому очень точно могут давать ответы лишь на простые вопросы.

С обычными игральными картами не действует правило древности колоды. Если она пришла в негодность, можно купить новую. Самое главное — не гадать на той колоде, которая используется для игр. Ее не должны также трогать другие люди. Она должна лежать в укромном месте, далеком от детей и от чужих глаз в целом.

Самая точная колода — та, которая состоит из 36 карт. Старайтесь пользоваться именно такой. У каждого человека для гаданий должна быть отдельная колода карт.

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По материалам: dailyhoro.ru

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