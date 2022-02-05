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Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч

Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч

Картридж для приставки Sega Genesis с видеоигрой John Madden Football, вышедшей в 1990 году, был продан на аукционе в США за $480 тысяч, установив рекорд стоимости для спортивных симуляторов. Об этом сообщает United Press International.

Покупатель приобрел запечатанную копию второй игры в серии, которая выпускается до сих пор. Как объяснил представитель аукционного дома Heritage Auctions, именно этот картридж ценен тем, что он поступил на торги из офиса самого Джона Мэддена — легендарного тренера и комментатора NFL, в честь которого названа игра.


Аукцион заверил, что комиссионные, полученные в результате сделки, будут направлены в благотворительный фонд, созданный Мэдденом. Сам знаменитый тренер скончался 29 декабря в возрасте 85 лет.

Абсолютный рекорд по стоимости среди видеоигр принадлежит Super Mario Bros, картридж с которой для приставки Nintendo Entertainment System был продан на аукционе в августе 2021 года за $2 млн.

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По материалам: uposters.ru

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