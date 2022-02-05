Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили в соцсетях публичную ссору из-за детей

Вадим Карасев

Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь вынесли свой конфликт в публичное поле. После того, как рэпер обвинил бывшую супругу в том, что она против его воли позволяет их общей дочери Норт пользоваться тиктоком, Ким опубликовала в инстаграме пост с ответными обвинениями.

На самом деле, неиссякаемая потребность Канье атаковать меня в интервью и соцсетях ранит гораздо сильнее, чем могут ранить кого-то видео Норт. Будучи основным кормильцем и опекуном для наших детей, я изо всех сил стараюсь защитить нашу дочь, в то же время позволяя ей выражать себя творчески в выбранной сфере под контролем родителя. Потому что это делает ее счастливой.





Она добавила, что развод сам по себе травматичен для детей, а Канье только усугубляет ситуацию из-за своей одержимости и манипуляций. И то, что он выносит происходящее на всеобщее обозрение в негативном ключе, лишь "причиняет всем боль". По словам Ким, расставаясь с Уэстом, она рассчитывала, что они будут по-прежнему воспитывать детей вместе, поддерживая друг друга.

Меня огорчает, что Канье продолжает раз за разом делать это невозможным. Я надеюсь, мы сможем решить все проблемы, касающиеся наших детей, в частном порядке.

Канье Уэста слова бывшей супруги возмутили. В ответном обращении в инстаграме он вновь обвинил Кардашьян в том, что она не дает ему видеться с детьми, припомнив ей случай, когда он не мог попасть на день рождения младшей дочери Чикаго. Тогда Канье выложил в сеть видео, в котором заявил, что от него намеренно скрывают адрес проведения вечеринки.

В каком смысле "основной кормилец"? Вся Америка видела, как ты похитила мою дочь на ее день рождения, не сказав мне, где проходит вечеринка. Ты приставила ко мне охранника внутри дома, чтобы я мог поиграть с сыном, потом обвинила в воровстве, а после дня рождения Чикаго я был вынужден сдать тест на наркотики, потому что ты решила, что я их употреблял.





Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт

Это не впервые, когда Канье обвиняет Ким в попытке изолировать его от детей, хотя близкие к паре источники сообщили изданию Page Six, что он сам редко проявляет инициативу как отец.

Канье нужно перестать спрашивать интернет, как быть родителем, и уже начать быть таковым. Он очень непостоянный,

— сообщил инсайдер.О том, что Ким и Канье официально разводятся после семи лет брака, стало известно в декабре. Оба бывших супруга уже вступили в новые отношения. Канье Уэст все чаще выходит в свет с новой девушкой Джулией Фокс, а Ким вот уже несколько месяцев встречается с комиком Питом Дэвидсоном, и папарацци то и дело ловят пару на свиданиях.





Джулия Фокс и Канье УэстПит ДэвидсонОльга Петелина