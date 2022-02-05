Ксения Бородина не хочет искать себе мужа под камерой

Ведущая Ксения Бородина считает, что она уже не в том возрасте. Так уж получилось, что к личной жизни телеведущей всегда было приковано очень много внимания. Раньше звезда и сама рассказывала об отношениях, делилась семейными кризисами. По словам телеведущей, она считала такое поведение нормальным для своей профессии, но теперь изменила точку зрения. «Я попала на телевидение в 20 лет. Тогда мне казалось, что нужно отвечать на абсолютно все вопросы. У меня душа была нараспашку, я все говорила, не думая о последствиях. Сейчас повзрослела и понимаю, что это неправильно», — подчеркнула Ксения.Ксения Бородина После расставания с Курбаном Омаровым Бородина и вовсе решила не рассказывать о личной жизни. Именно поэтому она не отвечает на вопросы по поводу нынешних отношений. Строить любовь под камерами телеведущая тоже не намерена. «На «Холостяк» я точно не пойду. Я считаю, что это унизительно: стоять за розой в очереди, пытаясь обратить на себя внимание мужика. Сама невестой на таких шоу тоже становиться не собираюсь. Проекты в духе «Замуж за Бородину» — не мой вариант. Зачем мне это? Чтобы за меня 15 мужиков боролись под камерами? Мне не 20 лет», — подчеркнула телеведущая. Сейчас ходят упорные слухи о том, что Бородина встречается с бывшим другом своего экс-супруга. Курбан и сам неоднократно упрекал приятеля в предательстве, заявляя, что измены начались еще в браке. Сама же Ксения слухи опровергает, подчеркивая, что ее совесть чиста.