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Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании

Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании
Ведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала новую диету модели. На днях Виктория Боня заявила, что похудела с помощью... кактуса. При этом, употребив растение, теледива не только сбросила лишние кило, но и обзавелась дополнительной энергией. Ксения Собчак высмеяла звезду Сети. По словам Ксении Собчак, бывшая участница «ДОМа-2» употребила кактус, который содержит психоделический препарат. Именно поэтому Виктория ведет себя чересчур активно. «Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! — заявила 40-летняя ведущая. — Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом».
Виктория Боня Собчак намекнула — если Боня продолжит увлекаться растением, то вскоре ей понадобится помощь специалистов. «Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог — Ксения Собчак», — обратилась журналистка к Виктории в своем шоу «Осторожно: новости». Напомним, 42-летняя Боня сама рассказала о том, что снизила вес благодаря чудесным свойствам кактуса. «Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы», — делилась с поклонниками теледива. На выпад Ксении Виктория пока не отреагировала. Скорее всего, экс-участница реалити-шоу это сделает в ближайшее время, так как она не любит закрывать глаза на хамство и критику в свой адрес.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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