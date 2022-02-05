Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Неоценимо, когда влюбленные люди идут по одному пути и понимают друг друга с полуслова. Взять правильный курс в этой сфере каждому из нас на этой неделе поможет любовный гороскоп.

В эти семь дней мы будем настроены как на работу, так и на дела амурные. Влияние Меркурия и Венеры скоро окажется максимально благоприятным, но уже сейчас можно пользоваться случаем, чтобы развязать кармические узлы, найти любовь, создать новые отношения. Неделя крайне благоприятна для любовных подвигов. Астрологи советуют тратить энергию на любовь и общение.

Овен

У Овнов ожидается крайне позитивная неделя, на которой должно получаться всё задуманное в любви. Если ничего не выходит, то, возможно, причина в порче на отношения. Энергетика планет бьет ключом, отчего Овнам будет не до скуки: их ждет много ярких событий и новых знакомств. В середине недели может накрыть усталость, опустошение и желание уединиться, но это состояние быстро пройдет.

Телец

Тельцам, скорее всего, захочется много времени проводить со второй половинкой. Это будет верным решением. Астрологи советуют отдыхать вместе, посещая новые места, а также устраивая себе вечера романтики. Всем, кто пока одинок, привлечь любовь поможет следование пяти мудрым истинам. Необходимо помнить, что любовь — это не только романтика, но и доверие, доброта, умение приходить на помощь и открытость.

Близнецы

Близнецам на этой неделе повезет, но на пути могут встретиться энергетические вампиры и просто токсичные люди. Близнецы будут иметь незримую поддержку ночных светил, поэтому им удастся обойти стороной проблемы. Тем, кто озабочен проблемами в отношениях, планеты принесут много позитива. Можно найти совместные дела, пойти на свидание, провести время вместе в родных стенах. Попытки улучшить отношения будут удачными.

Рак

Первое, что потребуется сделать беспокойным Ракам в период с 7 по 13 число, — это очистить голову от ментальной грязи. В противном случае любовь может не только перейти в режим стагнации, но и вовсе начать ослабевать. Сейчас важно постараться понять любимого человека. Одиноким Ракам можно собраться с мыслями, запастись смелостью и отправиться на охоту за новыми знакомствами.

Лев

Львов обижать крайне опасно, потому что они относятся к мстительным Знакам Зодиака. Если речь идет о делах и работе, тут могут быть поблажки, но в любви мстить точно не стоит. Наоборот, нужно стараться прощать и протягивать руку помощи. В период с 7 по 13 число Львы будут в центре внимания. На этой неделе нужно общаться больше обычного как с партнером, так и с семьей.

Дева

Девам астрологи советуют раскрыться и стать увереннее в себе, ведь в любви этим людям придется совершать серьезные шаги. Чтобы поиски второй половинки удались на славу, необходимо будет научиться защищаться от негативной энергетики окружающих. Шесть главных правил и методов в этом плане станут крайне полезными. Активность планет зашкаливает, поэтому Девам нужно быть активными и решительными в любви.

Весы

Весам понадобится инициатива. Особенно удачными окажутся новые знакомства — и по работе, и более личного плана. А влюбленных Весов ждут потрясающие перемены и красивые свидания. Для исполнения задуманного и достижения целей можно будет воспользоваться ритуалом "Ключ удачи". Романтические жесты, сделанные на этой неделе, будут обладать особенной энергетикой, которая воспламенит чувства любого.

Скорпион

Скорпионам для успешного привлечения противоположного пола стоит заняться собой. Речь не только о внешности, но и о внутреннем мире. Очень важно будет запрограммировать свое мышление на лучшую жизнь. Противоположный пол обязательно заметит эту нотку уверенности и позитива. Неделя обещает быть богатой на любовные подсказки. Можно принимать важные амурные решения.

Стрелец

Строить деловые и любовные отношения Стрельцам лучше с ответственными и надежными людьми. Доверие будет главным условием успешного общения и взаимодействия. Одинокие люди данного Знака имеют все шансы встретить на своему пути новую родственную душу, с которой захочется завязать дружбу или любовь. Несвободным Стрельцам ничто не помешает обновить отношения и устроить романтическую неделю.

Козерог

Козерогам придется бороться со своими внутренними демонами, но это не значит, что они будут тратить на это все силы. Со временем все плохое уйдет в тень, а плохое настроение исчезнет без следа. Эта неделя точно не для самоедства, разбора проблем и скучных рутинных дел. Это неделя — для любви, искренности и чувств, романтики и тепла. Пришло время прислушаться к сердцу, а не к голосу разума.

Водолей

Водолеям в привлечении любви поможет не только их красноречие и харизма, но и использование правильных цветов в одежде. У одиноких Водолеев с высокой вероятностью появится новый кандидат на «должность» второй половинки. Не исключено, что придется сделать нелегкий выбор. У тех, кто в отношениях, возможны небольшие склоки. Сбросить эмоциональное напряжение поможет спортзал, бассейн.

Рыбы

У Рыба в начале недели может резко упасть настроение из-за нежелания работать. Поднять его помогут четыре лучшие практики. В таком состоянии будет проще искать любовь. Одинокие Рыбы влюбятся и смогут влюбить в себя кого угодно. При желании можно отдохнуть в одиночестве, составить анкету на сайте знакомств. Всем, кто сейчас в отношениях, лучше не спорить со второй половинкой лишний раз.