Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой

Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Актриса Мария Голубкина заявила, что балерине надо быть Сволочковой. Артистка во время прямого эфира в Instagram, общаясь со своими подписчиками, рассказала, как относится к личности балерины Анастасии Волочковой. По словам Голубкиной, Волочкова «неплохая баба, незлобная, но глубоко несчастный человек». Особенно это проявляется в плане психологии. Как считает Голубкина, танцовщица подорвала свою психику тяжелой жизнью. Потеряла ее основу. Актрисе откровенно жалко балерину.
Анастасия Волочкова «Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она — балерина и значит должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и, в первую очередь, начать думать о себе», сказала Мария Голубкина. Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась со своим очередным бойфрендом. У нее не сложилась личная жизнь с банщиком Сергеем.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем стали родителями во второй раз
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем стали родителями во второй
Из финальной версии Dying Light 2 многое вырезали — сравнение с геймплеем 2018 года
Из финальной версии Dying Light 2 многое вырезали — сравнение с
Эти 22 игры — кандидаты на удаление из Game Pass в феврале-марте 2022 года
Эти 22 игры — кандидаты на удаление из Game Pass в феврале-марте 2022
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть

Еще по теме

Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Волочкова рассказала о предложениях участвовать в выборах
Анастасия Волочкова шокировала интернет своим фото без макияжа
Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь ни кем не хочет быть