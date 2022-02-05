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Михаил Галустян поделился сокровенной мечтой

Михаил Галустян поделился сокровенной мечтой
Артист Михаил Галустян рассказал о своей давней мечте. Шоумен заслужил любовь миллионов зрителей еще выступая в КВНе. Потом были роли в фильмах, шоу, сериалах. Итого более 20 лет в юморе и десятки смешных образов. Но комик признается, что хотел бы предстать перед зрителем как трагический актер. Даже уточнил, о какой роли мечтает. Страна любит шоумена за его потрясающую харизму и умение перевоплощаться в любой образ: от маленькой девочки Гади до комично брутального Супер Жорика, восклицающего «ой, мама, кто это?» при виде каждой красотки. Амплуа Галустяна всегда веселят публику, причем актерскую мастерству он профессионально не обучался. Талант, помноженный на опыт, сделали из сочинского парня из команды КВН «Утомленные солнцем» выдающегося комика. Тем не менее Михаил признался, что мечтает о совершенно противоположном жанре. «Любой клоун хочет сыграть драматическую роль, как и наоборот, трагик хочет попробовать себя в комедии. И я очень хочу, но тут важно, чтобы звезды сошлись. Надо попасть в хорошие руки, к хорошему режиссеру с хорошим сценарием. Все должно быть грамотно взвешено, правильно спозиционировано, хорошо с точки маркетинга подано» — сказал Михаил Галустян в эфире «Север шоу» на RUTV.
Михаил Галустян Он уточнил, какая роль была бы ему ближе: «Мне хочется сыграть человека, страдающего деменцией. Либо сыграть человека, у которого есть близкий друг, который страдает деменцией. По сути, мне хочется сыграть веселого человека. Но, чтоб люди смотрели на мою радость и плакали. Понимаете, это такая тонкая грань. Я не играю грустного человека, но ситуация вокруг моего персонажа становится очень печальная». Однако идея кардинально поменять образ — это пока всего лишь мысли вслух». Отметим, Михаил Галустян успешно проявляет себя в различных сферах, занимаясь, в том числе кинопродюсированием. В некоторых фильмах он задействовал свою жену, но это только эпизодические роли. «Не пытаюсь ее продвигать. Тут секретаршу сыграла, тут на кассе билетики продает» — прокомментировал артист. Он пояснил, что главные приоритеты Виктории — семья и дети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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