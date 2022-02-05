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О кампании #wewilROCyou снова написали иностранные СМИ

О кампании #wewilROCyou снова написали иностранные СМИ

Издание Wall Street Journal написало о кампании #wewillROCyou. Всю активность множества болельщиков в из разных регионов России авторы сочли политической. Издание также написало про петицию, которую опубликовал Алексей Ягудин. К обсуждению кампании постепенно присоединяются и другие иностранные СМИ.

А в России знаменитости присоединяется к кампании #wewillROCyou. Дима Билан выпустил новый клип на песню "Ради побед". Композиция и первая версия клипа выпустили к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.


Кампанию #wewillROCyou поддерживают по всей стране. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль "Снежня России" в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек. Во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского жители Екатеринбурга, горожане танцевали, скандировали девиз we will rock you в поддержку олимпийцев, соревновались на меткость, скорость. Так же посетители "Снежни России" записали общее обращение к спортсменам Олимпийской сборной. Закончился праздник игрой в снежки.

Зимний этап кампании #wewillROCyou уже поддержал холдинг VK и десятки знаменитостей, например, Сергей Жуков, Алексей Ягудин, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и другие.

В поддержку кампании постоянно появляются новые видео и запускаются новые челленджи в соцсетях по хэштегу #wewillROCyou. 

Олимпиада в Пекине wewilROCyou
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По материалам: uposters.ru

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