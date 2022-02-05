Обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S выйдет чуть раньше





Издательство 505 Games сегодня сообщило, что обновление Assetto Corsa Competizione до приставок нового поколения выйдет раньше, чем предполагалось ранее. Ранее разработчики планировали выпуск апдейта гоночного симулятора до Xbox Series X | S и Playstation 5 на 24 февраля, но выйдет оно на пару дней раньше — 22 февраля.

Обновление обещает подтянуть игру Assetto Corsa Competizione не только графически, но и добавить в нее некоторые интересные нововведения. Так, в обновленной версии Assetto Corsa Competizione лобби в онлайне будут на 30 игроков, в игре появится полноценный цикл смены дня и ночи, плюс динамическая погода. Естественно, добавят и другие улучшения, такие как поддержка 60 FPS.

Ниже можно посмотреть геймплей Assetto Corsa Competizione с Playstation 5. Обновление будет бесплатным для игроков с версиями проекта для Xbox One и Playstation 4.

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