Обзор новостей по Game Pass за 29 января — 5 февраля: что нового, анонсы и прочее





Минувшая неделя стала весьма интересной для подписки Game Pass. Игроки получили по подписке несколько проектов, плюс было объявлено о том, что их ожидает в первой половине февраля. В этом материале мы собрали самые интересные новости про Game Pass с 29 января по 5 февраля, и ниже предлагаем ознакомиться с ними.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписку Game Pass пополнили:

Dreamscaper (Xbox, PC) (сразу после релиза)Telling Lies (Xbox, PC)Contrast (Xbox)

Кроме того, по Game Pass Ultimate для PC добавили Battlefield Bad Company 2 и Peegle Nights.

Скоро пополнят Game Pass

Эти игры следует ждать в подписке Game Pass в ближайшее время:

Бонусы подписчикам Game Pass

Besiege – 10 февраляCrossfireX (Xbox) (в игре будет 2 кампании, по Game Pass предложат только Operation: Catalyst) – 10 февраляEdge of Eternity – 10 февраляSkul: The Hero Slayer – 10 февраляThe Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 февраляArk: Ultimate Survivor Edition – 14 февраляInfernax – 14 февраляMLB The Show 22 — 5 апреля (сразу после релиза)

Подписчики сервиса Game Pass Ultimate могут получить следующие 3 бонуса от EA:

Battlefield 2042: Скин оружия СВК «Русская инженерия».FIFA 22: Набор FUT Hero Robbie Keane Tifo.NHL 22: Набор Tattoo Art Vanity Set, который включает в себя косметические предметы в татту-стиле: перчатки, коньки, шапку и прочее.

Чтобы получить эти бонусы, достаточно зайти в соответствующую игру.

Что скоро удалят из Game Pass

Из подписки Game Pass уже 15 февраля удалят следующие 6 проектов:

Control (Xbox, PC, xCloud)Code Vein (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox, PC)The Medium (Xbox, PC, xCloud)Project Winter (Xbox, PC, xCloud)The Falconeer (Xbox, PC, xCloud)

Кроме того, стало известно, что Madden NFL 20 вскоре удалят из Game Pass Ultimate и EA Play.

Интересные новости и материалы по Game Pass

Список новостей и материалов по Game Pass, на которые рекомендуем обратить внимание:

