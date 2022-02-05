Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке





В последние годы ходит много слухов о новой части Grand Theft Auto. На данный момент она официально не представлена, но сегодня разработчики из Rockstar подтвердили, что следующая игра серии в разработке. В заметке, опубликованной на официальном сайте Rockstar говорится следующее:

Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, что многие из вас спрашивали нас о новой игре в серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно продвинуться дальше того, что мы делали ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы.

Напомним, ранее появлялись слухи, что новая часть Grand Theft Auto может выйти до 31 марта 2024 года.