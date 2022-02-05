Ольга Бузова в бикини раздвинула ноги

36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова поделилась горячим фото с отдыха в Африке. Исполнительница хита «Водица» проводит первую неделю февраля в ЮАР. Там проходят съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке». Бузова остановилась в роскошном отеле в Кейптауне, расположенном на территории заповедника. Певица наслаждается местными красотами и не забывает устраивать себе длительные заплывы. Униформой звезды стали купальники: примечательно, что такие наряды становятся всё более миниатюрными. На этот раз Ольга устроила впечатляющую провокацию. Она сфотографировалась в морковном бикини на завязках: классический треугольный верх слегка обнажал грудь звезды, словно она выбрала купальник как минимум на размер меньше необходимо. Бузова широко раздвинула ноги, расположив перед собой в таком пикантном ракурсе тарелку с аппетитными кусочками пиццы. «А что у вас сегодня было на обед?» — кокетливо обратилась к поклонникам Ольга. Однако она явно не ожидала подобной реакции на свою выходку: многие заметили, что такое поведение уже кажется не соблазнительным, а вульгарным.Ольга Бузова в бикини «Все приблизили фото?», «Ох, хочу кусочек», «Оля всё больше и больше напоминает Волочкову», «Что с ней происходит? Возраст, что ли, так влияет», «Чей-то ребенок остался без купальника», «Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке, странное фото», «Чем дальше, тем хуже», «Волочкова на минималках, ждем шпагаты!» — ехидно обсуждают подписчики Бузовой.