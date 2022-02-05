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Платье для яслей и предвесеннее обнажение: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Платье для яслей и предвесеннее обнажение: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Вечер субботы традиционно посвящаем обсуждению звездных образов — все интересное за неделю собрала редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Главной вещью недели стал розовый пуховик — первые фотографии беременной Рианны разошлись такой мощной волной, что пользователи сети даже в шутку стали предлагать отмечать День беременности певицы. Не будем заставлять вас смотреть на это еще раз — верим, что сил снова и снова видеть этот винтажный Chanel больше нет.

Благо, что внезапно модный на этой неделе розовый пуховик надела и Дженнифер Лопес. Чем же нам запомнился этот простой образ? Редко увидишь, что Джей Ло отказывается от возможности продемонстрировать свой пресс и прекрасную физическую форму.


Дженнифер Лопес в H&M

Но поскольку все в мире находится в балансе, то пока Лопес иллюстрировала собой ситуацию "в квартире фэшиониста отключили отопление", формы (свои и нарисованные) на этой неделе с охотой демонстрировали другие. Все-таки дело к весне, и шубу многим уже хочется скинуть. На этой неделе захотелось Виктории Шеляговой. Светская дива, конечно, играет с огнем — попал бы в кадр храм Василия Блаженного, и у СК уже могли бы возникнуть вопросики.


Виктория Шелягова


Ольга Карпуть в Y/Project x Jean Paul Gaultier


Белла Хадид в Self-Portrait в кампании бренда
Джулия Гарнер в Prada


Тина Кунаки в Miaou

Пока кто-то только встретил новый год Тигра (по китайскому календарю он наступил 1 февраля), Хайди Клум, кажется, уже готовится к Пасхе — традиционный для праздника кролик на платье имеется. Ну или собирается устраиваться воспитательницей в ясельную группу.


Хайди Клум в Moschino

Крылатая фраза Тони Старка "А твоя мать знает, на ком ее гобелен?" не теряет своей актуальности и за пределами вселенной "Мстителей".


Пэрис Джексон (в Alice + Olivia) с братом Принсом
Оливия Уайлд в Kwaidan Editions

Модный союз Ким Кардашьян и Демны Гвасалии не мог не привести их и к съемкам модной кампании Balenciaga. Этот лаконичный образ в пальто модели Hourglass выглядит просто безупречно, и, кажется, теперь уже нельзя не согласиться, что это лучшее партнерство звезды и дизайнера на сегодня, и мы явно хотим еще.


Ким Кардашьян в Balenciaga

Лучший образ недели


Дженнифер ЛопесОльга КарпутьВиктория ШеляговаБелла ХадидДжулия ГарнерТина КунакиХайди КлумПэрис ДжексонОливия УайлдКим Кардашьян
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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