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"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный секретарь СПЧ поддержал отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19

"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые": ответственный секретарь СПЧ поддержал отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов поддержал опубликованные приказ Минздрава России и постановление Роспотребнадзора о мерах по коронавирусу.

"Решения, на мой взгляд, совершенно здравые. Изоляция контактных лиц без симптомов точно кажется излишней. А с учетом уже накопленного опыта за годы пандемии больных пора выписывать не по формальному истечению больничного, а по реальному состоянию здоровья", – цитирует Точенова в Telegram-канал СПЧ.


По словам общественника, необходимо сосредоточить ресурсы на тех, у кого коронавирус протекает с ощутимыми симптомами и последствиями.

"Вопрос только в реализации этих распоряжений – не везде в клиниках так отлажен процесс, как в московских. Даже в Подмосковье. Поэтому медикам в волну "омикрона" нужно оказывать дополнительные меры помощи и поддержки", – добавил Точенов.




СПЧ Александр Точенов
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По материалам: uposters.ru

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