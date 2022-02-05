Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:54  Автор: Виктория Карташева


Источник: pravo.gov.ru



Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документом признается утратившим силу один из пунктов санитарно-эпидемиологических правил о профилактике COVID-19. Он устанавливал, что лица, контактировавшие с больными коронавирусом, должны находиться в изоляции не менее 14 дней с момента последнего контакта с больным. 


Читайте также:

• В России за сутки выявили более 177 тысяч заболевших коронавирусом • Попова: распространение «омикрона» в России и странах Европы замедлилось • Голикова: новый план по борьбе с «омикроном» состоит из 5 блоков

Помимо этого, если лечение заболевшего коронавирусом пациента длится более семи дней, для выписки ему не понадобится отрицательный тест. Документ вступит в силу с 6 февраля. 

О планах постепенно снимать ограничения для контактных лиц ранее сообщил Президент России Владимир Путин. Он пояснил, что такое решение объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении «омикроном». Кроме того, по словам руководителя Федеральной службы Анны Поповой, темпы распространения омикрон-штамма COVID-19 в России и в ряде стран Европы немного замедлились.



#здравоохранение #коронавирус


235
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч
Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч
Основные виды и правила составления служебных записок, связанных с премированием
Основные виды и правила составления служебных записок, связанных с
Израиль запретил Прибалтике передавать Украине оружие своего производства
Израиль запретил Прибалтике передавать Украине оружие своего
Биметаллические радиаторы – как выбрать?
Биметаллические радиаторы – как выбрать?
Упаковка для яиц
Упаковка для яиц
Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили в соцсетях публичную ссору из-за детей
Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили в соцсетях публичную ссору из-за
Фил Спенсер преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Twitter
Фил Спенсер преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Twitter
Ghostwire: Tokyo изначально должен был стать The Evil Within 3
Ghostwire: Tokyo изначально должен был стать The Evil Within 3
Ксения Бородина не хочет искать себе мужа под камерой
Ксения Бородина не хочет искать себе мужа под камерой
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность
Диана Арбенина поделилась фото с беременным животом
Диана Арбенина поделилась фото с беременным животом
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере своего дебютного фильма
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере

Еще по теме

Попова: привитым россиянам не нужен карантин после контакта с больным COVID-19
Часть контактировавших с больными COVID-19 в США вернется на работу
Путин: в России снимут ограничения для контактировавших с больными COVID-19
В оперштабе разъяснили правила оформления карантина для контактных лиц