Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:54 Автор: Виктория Карташева

Источник: pravo.gov.ru

Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом признается утратившим силу один из пунктов санитарно-эпидемиологических правил о профилактике COVID-19. Он устанавливал, что лица, контактировавшие с больными коронавирусом, должны находиться в изоляции не менее 14 дней с момента последнего контакта с больным.





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Помимо этого, если лечение заболевшего коронавирусом пациента длится более семи дней, для выписки ему не понадобится отрицательный тест. Документ вступит в силу с 6 февраля.

О планах постепенно снимать ограничения для контактных лиц ранее сообщил Президент России Владимир Путин. Он пояснил, что такое решение объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении «омикроном». Кроме того, по словам руководителя Федеральной службы Анны Поповой, темпы распространения омикрон-штамма COVID-19 в России и в ряде стран Европы немного замедлились.

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