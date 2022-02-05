Россияне завоевали две награды в первый медальный день на Олимпиаде

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине

Лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне, а сборная по биатлону взяла бронзу в смешанной эстафете

21:30 Автор: Михаил Хорошилов

Российский спортсмены принесли две награды в копилку национальной команды в первый медальный день на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне, а биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете.

Скиатлон

В четвертый соревновательный день в Пекине разыгрывались первые шесть комплектов наград. Началось все с женского скиатлона, где лыжницам предстояло пробежать сначала 7,5 километра классическим стилем, а затем еще столько же коньковым. Среди прочих на старт вышла лидер общего зачета Кубка мира и победительница «Тур де Ски» текущего сезона россиянка Наталья Непряева. Пожалуй, главным фаворитом была норвежка Тереза Йохауг, трехкратная чемпионка мира в этой дисциплине.

Йохауг почти сразу захватила лидерство и повела пелотон. Постепенно группа ее ближайших преследовательниц редела, но Непряева смогла в ней удержаться и на смене лыж в середине гонки уступала 15 секунд. В какой-то момент 26-летняя россиянка начала отставать от остальных, но потом вдруг резко прибавила и вышла на второе место. Судьба золота была предрешена — Йохауг выиграла с полуминутным преимуществом, а за серебро на финише развернулась настоящая бойня, в которой Непряева одержала победу, опередив в финальном отрезке австрийку Терезу Штадлобер и финку Кертту Нисканен.

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После финиша Непряева призналась, что «безумна рада» серебряной медали. Она рассказала, что в предыдущие дни ей было очень тяжело. «А сегодня совершенно другое самочувствие, и я удивлена своим организмом, что сегодня я смогла так собраться и показать результат, — заявила лыжница в эфире «Матч ТВ». — Я настраивалась просто выдать максимум на гонке. Я ничего не загадывала. Рада, что все получилось».

По словам Непряевой, когда она шла классическим ходом, то ставила перед собой задачу не отстать от группы лидеров, а уже в коньковой части почувствовала себя увереннее и «старалась идти больше за счет тактики», рассчитывая «на последнюю спусковую часть, на последний подъем, на финишный рывок».





Биатлон

Следом стартовала смешанная эстафета в биатлоне, где Россию представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Лытыпов. Заранее был объявлен состав российской команды на гонку, куда вошли сильнейшие биатлонисты страны.

Эстафета проходила в Национальном центре биатлона, расположенном в том же месте, что и лыжная трасса, на отдалении порядка 200 километров от Пекина в горной местности. Снега в этих краях нет, и здесь он, как и на остальных соревнованиях нынешней Олимпиады, искусственный. Поэтому трасса очень жесткая, а морозная погода и резкие порывы ветра делают условия близкими к экстремальным. Многие спортсмены вышли на трассу, заклеив пластырем лицо и спасаясь таким образом от обморожений.

Все команды испытывали проблемы со стрельбой из-за ветра, который мешал точно работать на рубежах, отсюда и такое количество промахов — у россиян их набралось аж 13 при одном штрафном круге, но и у остальных было не лучше. В женской части эстафеты российская команда шла в районе пятого-седьмого мест, но все поменял на своем этапе Александр Логинов. Он допустил всего два промаха на двух рубежах, показал отличный ход на лыжне и в роли лидера гонки передал эстафету Эдуарду Латыпову.

Российский финишер стрелял не менее точно и тоже уходил первым с заключительной стрельбы, однако уже в самом створе проиграл борьбу норвежцу Йоханнесу Бе и французу Кентену Фийону Майе. У России бронза с привкусом горечи — ведь олимпийское золото было так близко.





После финиша Латыпов лежал на снегу и, казалось, едва сдерживал эмоции. Незадолго до Игр он перенес коронавирус и, возможно, не успел вернуть свою лучшую форму. Мог ли он выиграть эту борьбу?

«Мне казалось, что я смогу проконтролировать ситуацию, что ребята не так сильно выкатят, — прокомментировал финиш Латыпов. — На это спуск я сделал небольшой отрыв, чтобы они не садились в спину, но его оказалось недостаточно. Ребята сегодня были очень хороши, и я не знаю, получилось ли бы у меня составить им конкуренцию на финише».

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Несмотря на упущенную победу, он остался доволен завоеванной медали. «Третье место — это выдающийся результат и для меня, и для команды. Мы впервые на Играх и сразу в конкуренции с лучшими становимся третьими. Это очень хороший результат. Конечно, что-то не получилось, но все это мелочи по сравнению с тем, что мы сегодня показали», — сказал он «Матч ТВ».

Остальные дисциплины

В остальных дисциплинах в субботу россияне завоевать медали не смогли. Никита Андреев и Никита Новицкий заняли 12-е и 13-е места в итоговом протоколе мужского могула. В шорт-треке сборная России была дисквалифицирована в полуфинале смешанной эстафеты и осталась вне борьбы за награды. В прыжках на лыжах с трамплина лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, стала седьмой. А в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров Евгения Лаленкова и Наталья Воронина показали 10-й и 11-й результаты.

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По итогам дня команда России делит со сборной Канады седьмую позицию в медальном зачете. В воскресенье будет разыграно семь комплектов наград — в горных и беговых лыжах, фристайле, санном и конькобежном спорте, сноуборде и прыжках на лыжах с трамплина.

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