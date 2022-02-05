Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем стали родителями во второй раз

Вадим Карасев

У модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхема 2 февраля родилась дочь — об этом изданию Daily Mail сообщил родственник пары.

О беременности бывший "ангел" Victoria's Secret объявила в середине августа в своем инстаграме. Модель запостила снимок с заметно округлившимся животом, пошутив в подписи под публикацией:

Второй раунд.





Еще в прошлом году в одном из интервью Рози признавалась, что они с Джейсоном мечтают о большой семье.

Как для актера, так и для модели новорожденный малыш стал вторым ребенком. Рози и Джейсон вместе уже больше десяти лет, четыре из которых они воспитывают сына Джека. В 2016 году актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца, однако пока пара не оформила отношения официально.





В 2018 году влюбленные планировали сыграть пышную свадьбу, однако в итоге отложили ее на неопределенный срок из-за сильной занятости. Кроме того, как-то Рози признавалась, что хочет устроить торжество, когда их сын Джек еще немного подрастет.

Рози рассказывала, что материнство сильно ее изменило. В том числе Хантингтон-Уайтли иначе посмотрела и на свое тело, а также наконец раскрыла в себе настоящую женщину.





Рози Хантингтон-Уайтли с сыном ДжекомОльга Петелина