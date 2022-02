Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS





Вчера академия интерактивных искусств и наук (AIAS) объявила, что руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер получит престижную игровую награду за достижения в игровой индустрии — AIAS Lifetime Achievement Award. Руководителя Xbox и других команд Microsoft Gaming в Twitter активно поздравляют не только игроки и команды Xbox, но и сотрудники Playstation.

Как минимум, трое руководителей команд Playstation поздравили Фила Спенсера с наградой.

Сюхэй Ёсида, который на протяжении многих лет был президентом SIE Worldwide Studios (американское подразделение Sony, курирующее разработку игр для Playstation), а сейчас занимает должность руководителя PlayStation Indies.

Thanks Shu. — Phil Spencer (@XboxP3) February 3, 2022

Хермен Хюльст — глава Playstation Studios.

Thanks Hermen. — Phil Spencer (@XboxP3) February 3, 2022



Нил Дракманн — один из руководителей Naughty Dog (команда, создавшая The Last of Us).

Thanks Neil. — Phil Spencer (@XboxP3) February 4, 2022



Всех их Фил Спенсер поблагодарил за поздравления в Twitter.