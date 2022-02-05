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Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS

Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS


Вчера академия интерактивных искусств и наук (AIAS) объявила, что руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер получит престижную игровую награду за достижения в игровой индустрии — AIAS Lifetime Achievement Award. Руководителя Xbox и других команд Microsoft Gaming в Twitter активно поздравляют не только игроки и команды Xbox, но и сотрудники Playstation.

Как минимум, трое руководителей команд Playstation поздравили Фила Спенсера с наградой.

Сюхэй Ёсида, который на протяжении многих лет был президентом SIE Worldwide Studios (американское подразделение Sony, курирующее разработку игр для Playstation), а сейчас занимает должность руководителя PlayStation Indies.

Хермен Хюльст — глава Playstation Studios.


Нил Дракманн — один из руководителей Naughty Dog (команда, создавшая The Last of Us).


Всех их Фил Спенсер поблагодарил за поздравления в Twitter.

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По материалам: newxboxone

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