Слух: Hogwarts Legacy может выйти в сентябре 2022 года





За последние месяцы появилось огромное количество слухов вокруг игры Hogwarts Legacy. Одни инсайдеры говорят, что проект не выйдет в 2022 году и его уже перенесли на 2023 год, другие утверждают, что дата релиза все еще запланирована на этот год. При этом, официальная информация от разработчиков не поступает уже давно.

Появился новый слух, который указывается, что игра Hogwarts Legacy может выйти в сентябре. Как пишет портал therowlinglibrary, издательство Insigh Editions намерено выпустить книгу The Art and Making of Hogwarts Legacy (которая является дополнением к игре Hogwarts Legacy) осенью — 6 сентября 2022 года. Вероятно, примерно к тому же времени можно ожидать и релиз игры.

Отметим, что автором The Art and Making of Hogwarts Legacy выступает Джоди Ревенсон, автор «Гарри Поттер. Фантастические существа» и других книг по вселенной Гарри Поттера.