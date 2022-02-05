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Слух: появилась дата выхода трейлера Starfield c геймплеем на движке игры

Слух: появилась дата выхода трейлера Starfield c геймплеем на движке игры


Без сомнений, Starfield — одна из самых ожидаемых игр 2022 года. О проекте пока известно мало, хоть у него уже и есть дата релиза. Разработчики в Twitter время от времени делятся артами Starfield, но игроки ждут полноценного геймплея. Похоже, он скоро появится, если верить слухам.

Один из пользователей 4chan (к информации стоит относиться со скепсисом) сообщил, что игра Starfield получит полноценный трейлер с геймплеем на движке уже в феврале. По его словам, произойдет это 23 февраля, за день до того, как Фил Спенсер и Тодд Говард окажутся на мероприятии AIAS. По информации пользователя 4chan, 24 февраля Тодд Говард и Фил Спенсер дадут некоторую информацию о Starfield еще и в рамках интервью IGN.

Как отмечается, 23 февраля 2011 года Bethesda выпускала трейлер Skyrim «из ниоткуда», и трейлер Starfield ровно таким же образом может появиться неожиданно.

Напомним, что Starfield уже на финальной стадии разработки. Bethesda обещает выпустить проект 11 ноября 2022 года. Игра выйдет на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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