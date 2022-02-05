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Технополису «Эра» предлагают выделить гранты из бюджета

Технополису «Эра» предлагают выделить гранты из бюджета

00:37  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1202726-7



Военный технополис «Эра» в Анапе может получить финансовую поддержку из федерального бюджета в форме грантов и беспроцентных займов. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Документ, разработанный правительством, принят в первом чтении 11 ноября. Он регламентирует порядок организации и деятельности военного технополиса, определяет цели, задачи и основные направления его работы.

Центр предназначен для создания и совершенствования вооружения, военной и специальной техники. В нём созданы научно-исследовательские лаборатории, в которых проводят исследования по робототехнике, информационной безопасности, биотехническим системам и технологиям.

Как ранее пояснил замглавы Минобороны Николай Панков, законопроект предусматривает меры господдержки центра «Эра» по аналогии со «Сколково» и другими научно-технологическими кластерами. Для финансирования проводимых участниками иннополиса исследований предлагают создать специальный фонд развития.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о военном технополисе «Эра»


Реализация законопроекта будет происходить за счёт бюджетных средств. При этом хотят установить, что Минобороны будет заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, находящимся на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов. Образовательная деятельность в центре будет осуществляться без обязательного получения лицензии и госаккредитации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#военные #наука #технологии


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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