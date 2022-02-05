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Тигирекский заповедник станет в два раза больше

Тигирекский заповедник станет в два раза больше

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



Площадь Тигирекского заповедника, который находится в Алтайском крае, увеличили в два раза — на 41,3 тысячи гектаров. Такое постановление правительства вступает в силу 5 февраля.

Заповедник образован 4 декабря 1999 года, чтобы сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие Северо-Западного Алтая. На территории заповедника произрастает 34 вида растений, занесённых в Красную книгу. Там же живут бурые медведи, маралы, косули, лоси, горностаи, рыси, кабарги и другие животные.  

Раньше площадь заповедника была около 41,5 тысячи гектаров, теперь она увеличилась на 41, 3 тысячи гектаров. В новые границы, в частности, вошли труднодоступные участки тайги, расположенные в Курьинском и Чарышском районах.

Законы, вступающие в силу с 5 февраля


Принятое решение позволит объединить разобщённые участки заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия — Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#природа #лес #животные


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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