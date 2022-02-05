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У российских спортсменов не выявили COVID-19 после церемонии открытия Олимпиады

У российских спортсменов не выявили COVID-19 после церемонии открытия Олимпиады

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине


09:41  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



В российской команде не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом после церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили в штабе делегации, передает ТАСС. 

В пятницу, 4 февраля, на Национальном стадионе, известном также как «Птичье гнездо», состоялось открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр стали капитан хоккейной сборной, олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхенчане Вадим Шипачев и серебряный призер Олимпиады 2014 года в конькобежном спорте на дистанции 500 метров Ольга Фаткулина.

«5 февраля в команде не зафиксировано новых положительных тестов на ковид», — отметили в штабе.

Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми


Сегодня первые олимпийские медали будут разыграны в лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина, а также в шорт-треке. 

Всего на этой Олимпиаде разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединивших 15 дисциплин. Соревнования пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. Задействованы будут в том числе и построенные еще к летним Олимпийским играм объекты. Например, Пекинский плавательный национальный комплекс, иначе называемый «Водяной куб», примет соревнования по керлингу.

Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. По его мнению, весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках. 



#Китай #спорт #олимпиада

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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