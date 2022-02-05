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Упаковка для яиц

Куриные яйца в том или ином виде входят в ежедневный рацион каждого человека. Даже если не употреблять их в естественном виде, так или иначе, яичный белок можно встречаться в кондитерских изделиях, хлебобулочной продукции и не только. Таким образом, можно сделать вывод, что куриные яйца являются очень важным и неотъемлемым продуктом для здорового функционирования организма.

Как защитить хрупкий продукт от повреждений?

Одна из главных отличительных черт куриных яиц – их хрупкость. Нередко случается, что во время похода из магазина, одно или несколько куриных яиц разбиваются по пути. Причем совершенно случайно, не имея прямого механического соприкосновения с землей или другими более твердыми объектами. Именно поэтому большинство людей, которые ходят за покупками или наоборот, продают яйца, предпочитают хранить их в специальных контейнерах.

Упаковка для яиц представляет собой определенный кейс, внутри которого есть 10 или более отсеков под каждое яйцо. Получается, что куриное яйцо не соприкасается с другими «собратьями», а риск повреждения во время транспортировки, практически равен нулю.

Виды упаковки для яиц

Компания Концерн Протек специализируется на производстве кейсов для хранения куриных яиц. Для того, чтобы выбрать соответствующих кейс, необходимо разобраться в том, какие их разновидности вообще существуют.

Бумажная или картонная упаковка для яиц

Данный тип контейнеров для хранения куриных яиц не отличаются высокой плотностью. Как правило, они являются одноразовым способом безопасной транспортировки яиц. При дальнейших условиях эксплуатации, данный материал быстро портится и теряет свои первичные свойства. Как правило, бумажные или картонные контейнеры для хранения и транспортировке куриных яиц используются исключительно во время продажи. Данные контейнеры могут производиться как для 10 яиц за пачку, так и для большего количества.

Пластиковая упаковка для яиц

Именно данный тип контейнеров пользуется высоким спросом у компании Концерн Протек. Данные кейсы используются для многоразового хранения и транспортировки Пластиковые контейнеры обладают отличными эксплуатационными свойствами, благодаря чему отлично подходит для многоразового использования. У пластиковых контейнеров существует надежный механизм закрытия крышки, благодаря чему о безопасности куриных яиц во время перемещения, не стоит беспокоиться.

# Бизнес

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