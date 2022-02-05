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Уровень опасности COVID-19 в итальянской области Марке повысили до «оранжевого»

Уровень опасности COVID-19 в итальянской области Марке повысили до «оранжевого»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:24  Автор: Александр Тараканов



В итальянской области Марке с 8 февраля вводится режим «оранжевой» зоны средневысокого уровня опасности COVID-19. Распоряжение об этом подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца, сообщает Adnkronos.

Соответствующее решение было принято на основании результатов эпидемиологического мониторинга, проведенного в период с 28 января по 3 февраля Высшим институтом здоровья (Iss) и министерством здравоохранения. Сейчас Марке относится к «жёлтой» зоне умеренной опасности COVID-19, в которую также входят области Калабрия, Кампания, Эмилии-Романья, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Марке, Апулия, Сардиния, Тоскана, Венето и автономные провинции Тренто и Больцано.

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К «оранжевой» же зоне относятся Валле-д’Аоста, Абруццо, Фриули-Венеция-Джулия, Пьемонт и Сицилия. Низкий уровень ковидной опасности, соответствующий «белой» зоне, установлен в Базиликате, Молизе и Умбрии.

Подчеркивается, что, согласно данным проведённого мониторинга, коэффициент распространения коронавируса нового типа в среднем по Италии снизился с 0,97 до 0,93. Количество случаев заболеваний, выявляемых за неделю на 100 тысяч жителей, уменьшилось с 1823 до 1362.

При этом высокий уровень циркуляции вируса наблюдается в возрастной группе моложе 19 лет. Заполняемость отделений интенсивной терапии ковидными больными в среднем по стране уменьшилась с 16,7 до 14,8 процента, а лечебных отделений больниц, отведённые под инфицированных коронавирусом, — с 30,4 до 29,5 процента.


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Также говорится, что на этой неделе число выявленных случаев COVID-19 через поиск контактировавших с заболевшими снизился с 18 до 17 процентов. Как и на прошлой неделе, в 38 процентах случаев болезнь диагностировалась после проявления её симптомов, а ещё в 45 процентах случаев — через тестирование.

Согласно официальным данным, за предыдущие сутки в Италии выявили 99 522 новые случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии число заразившихся в стране коронавирусом нового типа составило 11 449 601, включая 148 167 умерших и 9 083 090 выздоровевших.



#Италия #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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