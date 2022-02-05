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В Минздраве рассказали, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19

В Минздраве рассказали, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:23  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



При появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться «122», после консультации пациентам оформят листок нетрудоспособности на семь дней, при этом тест сдавать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости. 

Министерство юстиции 5 февраля зарегистрировало приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса. Согласно документу, после обращения на горячую линию с пациентом, который может наблюдаться амбулаторно, проведут дистанционную консультацию. По итогам ему могут оформить электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней без сдачи ПЦР-теста. 

Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков заболевания, больничный могут закрыть дистанционно и также без необходимости тестирования. При сохранении симптомов к пациенту направят медработника, который продлит больничный еще на неделю, при необходимости проведет экспресс- или ПЦР-тестирование и назначит лечение. 


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«Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — подчеркнули в пресс-службе министерства. 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 



#здравоохранение #здоровье #коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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