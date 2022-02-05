В Минздраве рассказали, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:23 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

При появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться «122», после консультации пациентам оформят листок нетрудоспособности на семь дней, при этом тест сдавать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

Министерство юстиции 5 февраля зарегистрировало приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса. Согласно документу, после обращения на горячую линию с пациентом, который может наблюдаться амбулаторно, проведут дистанционную консультацию. По итогам ему могут оформить электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней без сдачи ПЦР-теста.

Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков заболевания, больничный могут закрыть дистанционно и также без необходимости тестирования. При сохранении симптомов к пациенту направят медработника, который продлит больничный еще на неделю, при необходимости проведет экспресс- или ПЦР-тестирование и назначит лечение.





Читайте также:

• Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом • В Москве срок лечения от коронавируса сократили до 7 дней • На оплату труда консультирующих удаленно при COVID-19 медиков направят допсредства

«Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

#здравоохранение #здоровье #коронавирус

240