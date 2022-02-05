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Виктория Дайнеко страдает от адской болезни

Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Певица Виктория Дайнеко рассказала о своей болезни. Артистка заявила, что уже 8,5 лет пытается избавиться от неприятного недуга. Виктория живет с аутоиммунной болезнью. Иногда артистке очень сложно выступать и просто наслаждаться счастливыми мгновениями из-за своей проблемы. «Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты вложенные в лекарства, врачей от русских, немецких до китайских, просто в попытки докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтоб его просто-напросто остановить», – поделилась Дайнеко.
Виктория Дайнеко Певица мечтает раз и навсегда излечиться от болезни и забыть, что такое аутоиммунная проблема. «Иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно»… Хочу поддержать каждого человека, кто страдает от любого аутоиммунного заболевания. Я знаю, как вам трудно, и я желаю каждому найти свою причину и добиться вечной ремиссии», – резюмировала артистка в беседе с Womanhit.ru.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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