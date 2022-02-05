Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два года тюрьмы

Полиция Саксонии-Анхальт (Германия) заявила, что дело о чешском миллиардере Радиме Пассере, который разогнался на Bugatti Chiron до 417 км/ч на автобане, было передано в прокуратуру. Владельцу суперкара грозит два года тюрьмы.

Как сообщает британское издание The Sun, полицейское управление рассматривает такие «покатушки» как автомобильные гонки на дороге общего пользования (это серьезное преступление в Германии). И тогда уже отсутствие ограничения скорости не играет никакой роли для прокуратуры и суда. Ранее водителю выставили официальное предупреждение и угрожали штрафом. Теперь владельцу Chiron может грозить до двух лет тюрьмы.



С завода на Bugatti Chiron стоит ограничитель скорости в 420 км/ч. Чех почти добрался до этой отметки. Заезд был сделан в июле. Мужчина выбрал широкий (три полосы в каждую сторону) участок дороги, который был прямым на протяжении 10 км и имел хорошую видимость.

В Германии уже давно поговаривают об ограничении скорости до стандартных для ЕС 130 км/ч на всех автобанах. Мотивируется данное предложение не столько безопасностью, сколько заботой об окружающей среде: на скоростях более 200 км/ч автомобили выбрасывают слишком много вредных газов в атмосферу.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Bandai Namco сейчас разрабатывает свой собственный движок
Bandai Namco сейчас разрабатывает свой собственный движок
Обзор новостей по Game Pass за 29 января — 5 февраля: что нового, анонсы и прочее
Обзор новостей по Game Pass за 29 января — 5 февраля: что нового,
Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два года тюрьмы
Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два
В Запорожье появился новый "дорожный знак"
В Запорожье появился новый "дорожный знак"
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник
Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник
Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании
Ксения Собчак обвинила Викторию Боню в наркомании
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать дистанционно на неделю
Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать
2 игры без предупреждения добавили в Game Pass
2 игры без предупреждения добавили в Game Pass
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс станут родителями
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс станут родителями
Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч
Картридж с видеоигрой 1990 года продали за $480 тысяч
Основные виды и правила составления служебных записок, связанных с премированием
Основные виды и правила составления служебных записок, связанных с

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Диана Арбенина поделилась фото с беременным животом
Диана Арбенина поделилась фото с беременным животом
Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам на ее дне рождения
Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам

Еще по теме

Bugatti Chiron планирует побить мировой рекорд скорости
Самый редкий суперкар Mercedes продадут по цене двух Bugatti Chiron (ФОТО)
Lego представит в России полноразмерную «реплику» гиперкара Bugatti Chiron
Bugatti не планирует Chiron с открытым верхом