Владельцу Bugatti, разогнавшемуся до 417 км/ч в Германии, грозит два года тюрьмы

Полиция Саксонии-Анхальт (Германия) заявила, что дело о чешском миллиардере Радиме Пассере, который разогнался на Bugatti Chiron до 417 км/ч на автобане, было передано в прокуратуру. Владельцу суперкара грозит два года тюрьмы.Как сообщает британское издание The Sun, полицейское управление рассматривает такие «покатушки» как автомобильные гонки на дороге общего пользования (это серьезное преступление в Германии). И тогда уже отсутствие ограничения скорости не играет никакой роли для прокуратуры и суда. Ранее водителю выставили официальное предупреждение и угрожали штрафом. Теперь владельцу Chiron может грозить до двух лет тюрьмы.С завода на Bugatti Chiron стоит ограничитель скорости в 420 км/ч. Чех почти добрался до этой отметки. Заезд был сделан в июле. Мужчина выбрал широкий (три полосы в каждую сторону) участок дороги, который был прямым на протяжении 10 км и имел хорошую видимость.В Германии уже давно поговаривают об ограничении скорости до стандартных для ЕС 130 км/ч на всех автобанах. Мотивируется данное предложение не столько безопасностью, сколько заботой об окружающей среде: на скоростях более 200 км/ч автомобили выбрасывают слишком много вредных газов в атмосферу.