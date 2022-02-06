Алексей Чадов рассказал, что перенасытился женщинами

Актер Алексей Чадов поделился подробностями личной жизни. Артист всегда пользовался популярностью у противоположного пола. За плечами актера брак с Агнией Дитковските и романы со многими известными красотками. Отношения Чадова и Дитковските начались в 2006-м. Спустя три года пара рассталась, однако позже возобновила связь. Официально Алексей и Агния развелись в 2017-м. Актер также был влюблен в Оксану Акиньшину, Машу Куркову. Случались у артиста и мимолетные романы. «Я много делал ошибок. Не задумывался, жил эмоциями — молодость для этого и дана была, меня перло, — объяснил Чадов. — Я и сейчас живу эмоциями, но у меня больше времени... Сейчас период, когда гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах. У меня был перебор с этим».Алексей Чадов Сейчас 40-летний артист сконцентрирован на творчестве. Совсем скоро в прокат выйдет фильм «Своя война», где Алексей — и сценарист, и режиссер, и исполнитель главной роли. «Приходит момент, когда ты начинаешь чуть-чуть освобождать пространство, думать не только о том, что тебе нужно жениться, о семье, детях, начинаешь понимать, что в жизни есть и что-то другое», — добавил актер. При этом Чадов подчеркнул, что все же важно встретить своего человека. Больше года артист состоит в отношениях с моделью Лейсан Галимовой. «У меня есть женщина. Но теперь времени больше на то, чтобы самообразовываться, двигаться дальше, ставить себе задачи, цели. Раньше я об этом, например, даже не думал. Вообще, мне кажется, в 25 лет ты об этом не думаешь», — отметил Алексей ОК!. К слову, много времени актер уделяет и сыну Федору, которого ему родила Дитковските. Как признался Чадов, он старается подавать наследнику исключительно положительный пример, поэтому сам меняется в лучшее сторону. «С сыном мы друзья. Я же всегда с ним, когда он со мной. Я не из тех, кому с детьми тяжело. Мне с сыном интересно. Стараюсь ему личный пример подавать. Утром он ко мне приходит в спальню, а я не с телефоном, а с книжкой (я читаю утром, пока свежая голова). Вижу — и он тоже таскает какую-то книгу. А раньше такое было, что он забегал, а я с телефоном. Я стал эти вещи контролировать, и это работает. Утром у нас пробежка по поселку или на велике ездим. Прививаю любовь к спорту», — заключил артист.