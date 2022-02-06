Анна Старшенбаум поделилась полуобнаженным фото

32-летняя актриса Анна Старшенбаум призналась, что у нее нет стыда. Звезде сериала «Психологини» нередко приходится сниматься в откровенных сценах. При этом артистка уверена, что нет ничего предосудительного в том, чтобы демонстрировать свою фигуру без одежды. «Мне еще в детстве заложили, что не нужно стыдиться своего тела, тем более, если это выглядит эстетично и здорово», — призналась актриса.Полуобнаженная Анна Старшенбаум Она кокетливо ответила на вопрос, замужем ли сейчас. «Нет, сходила — не понравилось!» — пояснила Старшенбаум. Она сыграла свадьбу с актером Алексеем Бардуковым с 2009 году, но спустя восемь лет сообщила о разводе. У бывших супругов остался сны Иван: сейчас мальчику десять лет. Старшая сестра Ирины Старшенбаум отказывается говорить о личной жизни, предпочитая скрывать своих возлюбленных от внимания общественности. Однако она кокетливо сообщила, что в ее жизни есть любимый человек — и показала снимок сына.