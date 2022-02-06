Анонс Grand Theft Auto 6 восприняли отлично — игроки и инвесторы





2021 год был сложным для Rockstar — сперва компания получила много негатива от игроков при переносе обновления Grand Theft Auto V до консолей нового поколения, потом под ее брендом была выпущена трилогия GTA, которая тоже на старте не могла похвастаться хорошими результатами. На этой неделе Rockstar анонсировала новую часть Grand Theft Auto, точнее заявила, что разработка проекта ведется, и этот анонс был встречен хорошо.

Несколько интересных моментов, которые показывают, что Grand Theft Auto 6 была хорошо воспринята, хотя официально еще и не представлена.

Во-первых, акции Take-Two выросли на 7% на фоне новости про разработку GTA 6, о чем пишет Bloomberg.

Во-вторых, анонс сопровождался огромной популярностью в Twitter. Всего за 48 часов запись, в которой говорится о разработке новой части Grand Theft Auto, набрала больше 500 тысяч лайков и почти 100 тысяч ретвитов. Игроки обратили внимание, что анонс Grand Theft Auto 5 в 2011 году собрал всего около 800 лайков, но тогда и социальные сети не были столь развиты.

Obviously a different time, context and less users on twitter, but still fun to compare to the GTA V announce tweet. https://t.co/VA6tMYrAfs pic.twitter.com/vsTFEKJUYi — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 5, 2022



