Анжелика Агурбаш рассказала о проблемах после развода

Певица Анжелика Агурбаш поделилась сложностями развода на шоу «Секрет на миллион». Артистка рассказала, что раньше жила в шикарном особняке в Подмосковье вместе со своим мужем Николаем, однако после развода все изменилось.Анжелика Агурбаш «На какое-то время я вместе с детьми осталась на улице без средств к существованию. Потом сняла дом, мне нужно было показать службам опеки, что сын Анастас живет в хороших условиях – чтобы они не забрали его у меня. Но потом дети разъехались, и я сняла квартиру в этом же районе», — отметила она. Пока Агурбаш снимает квартиру, на свою еще не заработала. Однако в ближайшее время планирует все же приобрести недвижимость.