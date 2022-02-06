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Анжелика Агурбаш смогла забрать у мужа коллекцию дорогих картин

Анжелика Агурбаш смогла забрать у мужа коллекцию дорогих картин
Певица Анжелика Агурбаш живет в шикарных условиях после развода. Еще десять лет назад артистка жила в шикарном особняке в Подмосковье и ни в чем себе не отказывала. Однако после развода с «колбасным» королем Николаем певице пришлось скитаться по съемным квартирам и самой растить детей. Сейчас Агурбаш снимает трехкомнатную квартиру в Одинцовском районе Подмосковья. До Москвы всего полчаса, артистка уверяет, что им с сыном Анастасом хватает.
Гостиная Агурбаш В съемной квартире не вмещаются дорогие картины, которые Анжелика забрала себе после развода. Обещает, что все развесит уже в своем собственном жилье. Кстати, по хозяйству Анжелике помогает домработница. Раньше женщина работала в доме у Николая Агурбаш, но после развода «паровозиком» ушла к Анжелике.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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