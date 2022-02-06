Анжелика Агурбаш заявила, что ее бывший муж олигарх разорен

Певица Анжелика Агурбаш рассказала о проблемах бывшего мужа. Артистка стала гостьей нового выпуска «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В интервью телеведущей артистка рассказала, что она после развода не общается с бывшим мужем – «колбасным» королем Николаем Агурбаш.Анжелика Агурбаш «Я знаю, что у него очень большие проблемы, он сейчас банкрот. У него все в аресте и в залогах», — отметила певица. «То есть он потерял бизнес?» — спросила Кудрявцева. «Абсолютно все», — заявила Анжелика.