Битва домашних питомцев: кот Ренаты Литвиновой против кота Полины Киценко

Вадим Карасев

Продолжаем знакомить вас с домашними питомцами знаменитостей. Сегодня в центре внимания коты Ренаты Литвиновой и Полины Киценко.

Эркюль (именно так Литвинова назвала своего нового друга) появился в доме актрисы в ноябре 2021 года. Об этом Рената сама рассказала в инстаграме:

Кто-то его оставил на даче, он сидел под дверью и ждал, теперь он живет у меня, практически царствует — хулиганье и кухонный воришка.

В семье Киценко питомец тоже появился совсем недавно.

Дед Мороз нам принес Пуха. Познакомьтесь — Пух, просто Пух, без Винни,

— сообщила Полина фолловерам.

Кот Ренаты Литвиновой или кот Полины Киценко — кто покорил ваше сердце?

Меня покорил ЭркюльОтдаю голос за ПухаСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…Сплетник