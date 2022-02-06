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Битва домашних питомцев: кот Ренаты Литвиновой против кота Полины Киценко

Битва домашних питомцев: кот Ренаты Литвиновой против кота Полины Киценко

Продолжаем знакомить вас с домашними питомцами знаменитостей. Сегодня в центре внимания коты Ренаты Литвиновой и Полины Киценко.

Эркюль (именно так Литвинова назвала своего нового друга) появился в доме актрисы в ноябре 2021 года. Об этом Рената сама рассказала в инстаграме:

Кто-то его оставил на даче, он сидел под дверью и ждал, теперь он живет у меня, практически царствует — хулиганье и кухонный воришка.

В семье Киценко питомец тоже появился совсем недавно.

Дед Мороз нам принес Пуха. Познакомьтесь — Пух, просто Пух, без Винни,

— сообщила Полина фолловерам.

Кот Ренаты Литвиновой или кот Полины Киценко — кто покорил ваше сердце?


Меня покорил ЭркюльОтдаю голос за ПухаСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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