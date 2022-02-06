Битва домашних питомцев: кот Ренаты Литвиновой против кота Полины Киценко
Сегодня, 10:40 Вадим Карасев
Продолжаем знакомить вас с домашними питомцами знаменитостей. Сегодня в центре внимания коты Ренаты Литвиновой и Полины Киценко.
Эркюль (именно так Литвинова назвала своего нового друга) появился в доме актрисы в ноябре 2021 года. Об этом Рената сама рассказала в инстаграме:
Кто-то его оставил на даче, он сидел под дверью и ждал, теперь он живет у меня, практически царствует — хулиганье и кухонный воришка.
В семье Киценко питомец тоже появился совсем недавно.
Дед Мороз нам принес Пуха. Познакомьтесь — Пух, просто Пух, без Винни,
— сообщила Полина фолловерам.
Кот Ренаты Литвиновой или кот Полины Киценко — кто покорил ваше сердце?
Меня покорил ЭркюльОтдаю голос за ПухаСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак…
Сплетник
По материалам: spletnik.ru