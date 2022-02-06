Blizzard подтвердила, что исправит проблему в Diablo III на Xbox Series X





Релиз Xbox Series X и Xbox Series S состоялся больше года назад, и сразу после выхода новых приставок игроки столкнулись с неприятной проблемой в Diablo III. Игра Blizzard на мощных консолях Xbox Series X работала за счет программы обратной совместимости, но при этом использовала версию для Xbox One S, тогда как у Diablo III есть версия для Xbox One X с разрешением 4K. Разработчики из Blizzard в течение долгого времени не признавали эту проблему, несмотря на жалобы игроков.

Однако, вскоре проблема с разрешением в Diablo III на Xbox Series X все же исправят. На форуме Reddit появилась запись, в которой сообщалось, что данная ошибка исправлена. Спустя некоторое время запись была удалена за недостоверную информацию. Однако, руководитель по взаимодействию с сообществом Diablo Адам Флетчер в Twitter сообщил, что обновление действительно готовится, но пока оно не вышло.

This isn’t fixed… yet. But we have a fix and it will be in for the next season. Requires a patch. https://t.co/3HUwuJwSpa — Adam Fletcher 💙 (@PezRadar) February 5, 2022



Вероятно, исправление появится в Diablo III вместе с 26 сезоном, который должен начаться через несколько недель.