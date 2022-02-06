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Дана Борисова рассказала о наркомании

Дана Борисова рассказала о наркомании
Ведущая Дана Борисова призналась, что ощущает, когда ее называют наркоманкой. Несколько лет назад мама Даны Борисовой появилась в студии у Андрея Малахова, где объявила о зависимости своей дочери. Сама телеведущая все отрицала, не считая употребление крепких напитков зависимостью. С тех пор прошло много времени, но тема для Даны так и осталась открытой.
Дана Борисова «Многие не понимают, считая, что если обозвать меня наркоманкой, то я буду расстроена до глубины души. Но у меня настолько проработано принятие моей болезни, что иногда я воспринимаю такие слова в свой адрес, как комплимент. Точно знаю одно: тема зависимости – это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — написала Борисова в своем инстаграме. Напомним, из-за пристрастия к «зеленому змию» Дана Борисова сильно набрала вес. Но позже смогла прийти в форму.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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