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Друзья гуляли в лесу и случайно нашли огромный сапог, в котором жила женщина и зашли внутрь

Друзья гуляли в лесу и случайно нашли огромный сапог, в котором жила женщина и зашли внутрь

Команда путешественников наша в лесной чаще уникальный дом, особенность которого заключалась в его форме – строение имело форму ботинка.

Это компактная хижина, которая вся поросла растительностью, при этом в не никто не бывал десятки лет.

Фасад дома остался в хорошем состоянии, чего не сказать о внутреннем убранстве – внутри находиться достаточно опасно.


Исследовали нашли о доме немного информации, согласно которой, в пятидесятых годах прошлого века здесь проживала женщина.


«Мы обнаружили странный дом рядом с утесом. Вероятно, когда-то здесь жила женщина, но подробными сведениями о ней мы не располагаем» – подписал фото один из участников группы.



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По материалам: MirFactov

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