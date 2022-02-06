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Джейсон Шрейер прогнозирует дату выхода Grand Theft Auto VI

Джейсон Шрейер прогнозирует дату выхода Grand Theft Auto VI


Известный игровой инсайдер и аналитик Джейсон Шрейер, который пишет материалы для Bloomberg, прокомментировал у себя в Twitter анонс новой части Grand Theft Auto. Пока Rockstar не сообщила никаких деталей о проекте, даже названия, лишь подтвердив, что разработка новой части серии ведется.

Как заявил Джейсон Шрейер, он не будет удивлен, если Rockstar позже в 2022 году объявит дату релиза Grand Theft Auto VI на «осень 2023 года», а после проект будет перенесен на 2024 год. Напомним, что ранее аналитики, исследуя финансовые отчеты Take-Two, предположили, что выход Grand Theft Auto VI должен состояться до марта 2024 года.


Ходят слухи, что сейчас Rockstar работает не только над новой частью Grand Theft Auto, помимо развития уже вышедших проектов, но и над новой частью Bully (или ремастером первой игры серии).

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По материалам: newxboxone

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