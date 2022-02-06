Джейсон Шрейер прогнозирует дату выхода Grand Theft Auto VI





Известный игровой инсайдер и аналитик Джейсон Шрейер, который пишет материалы для Bloomberg, прокомментировал у себя в Twitter анонс новой части Grand Theft Auto. Пока Rockstar не сообщила никаких деталей о проекте, даже названия, лишь подтвердив, что разработка новой части серии ведется.

Как заявил Джейсон Шрейер, он не будет удивлен, если Rockstar позже в 2022 году объявит дату релиза Grand Theft Auto VI на «осень 2023 года», а после проект будет перенесен на 2024 год. Напомним, что ранее аналитики, исследуя финансовые отчеты Take-Two, предположили, что выход Grand Theft Auto VI должен состояться до марта 2024 года.

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe — Jason Schreier (@jasonschreier) February 4, 2022



Ходят слухи, что сейчас Rockstar работает не только над новой частью Grand Theft Auto, помимо развития уже вышедших проектов, но и над новой частью Bully (или ремастером первой игры серии).