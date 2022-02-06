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Елизавета Боярская в пуховике и без макияжа запечатлелась с Матвеевым на зимней прогулке

Елизавета Боярская в пуховике и без макияжа запечатлелась с Матвеевым на зимней прогулке
36-летняя актриса Елизавета Боярская поделилась кадрами с зимней прогулки с Максимом Матвеевым. Артистка изрядно утеплилась. Свой уикенд Боярская провела с мужем на свежем воздухе. Согреваясь в объятиях Максима Матвеева, Лиза позировала на льдине в снегу. Боярская оделась так, словно собралась на Северный полюс. Она примерила вязанную шапочку бини и пуховик-одеяло. При этом отправляясь на прогулку в мороз, Елизавета смыла весь макияж с лица, показав себя в естественном виде. А ее щечки зарумянились от студеного ветра.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев У Лизы Боярской и Максима Матвеева двое сыновей: Андрей и маленький Гриша. Актриса призналась, что все семейные праздники они обычно отмечают в компании близких, есть у них такая традиция.
Елизавета Боярская В одном из интервью Елизавета Боярская призналась, что считает себя ревнивой женой. Актрисе едва бы понравилось, если бы к ее мужу Максиму Матвееву льнули поклонницы. При этом дочка Михаила Боярского старается сдерживать себя, чтобы не измучить возлюбленного придирками. По словам актрисы, она прекрасно понимает, что постоянные сцены на пустом месте и скандалы на фоне ревности их отношениям с Максимом на пользу точно не пойдут. К тому же, Елизавета старается не допекать Матвеева лишним вниманием и заботой. Боярская уточнила, что каждому человеку нужно побыть наедине со своими мыслями.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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