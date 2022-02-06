Евгений Папунаишвили показал опасный трюк, едва не сломав себе шею

Танцор Евгений Папунаишвили опрометчиво решил сделать сальто назад и показал, что из этого вышло. Евгений Папунаишвили перепугал своих поклонников роликом, в котором показал, как попытался сделать сальто назад, но переоценил свои силы. В результате звезда танцпола получил травму головы, чуть не свернув себе шею. «Конечно, пора бы уже бережнее относиться к себе. Но азарт и адреналин пока опережают разум😥Мне вдруг почему-то показалось, что я умею делать сальто назад Феерический идиот😂», — самокритично отметил хореограф то, что и без того видно в Instagram. «Это прям в точку! Феерический идиот!😂 Спасибо, что живой!🙏🏽», откликнулась Ольга Шелест. Подписчики тут же набросились на хореографа с упреками, что он совершенно себя не бережет, а ведь в свои 40 лет мог бы относиться к здоровью более ответственно. Тем более что сейчас Евгений участвует в очередном сезоне шоу «Танцы со звездами», и зрители не хотели бы потерять харизматичного танцора, поражающего своей прекрасной хореографической подготовкой, дополненной артистичностью.Евгений Папунаишвили и Мария Миронова «Папа Женя, у Вас же ребёнок маленький! Берегите Себя! 😮😢😍», «Женя! Это жесть! Я помню тебя 20 лет назад, и в тебе не угасает этот азарт и огонь 🔥🔥 ты такой молодчина! Но себя береги пожалуйста 🙌», — переживают в комментариях. Хотя и признают, что смотреть на это было весело: «🤣🤣🤣 простите меня, но я чуть со смеху не померла…». И все же нужно себя беречь. «Женя, это капец. Ну в таком-то возрасте! Ну ляг уже, поешь, сальто-то зачем?» — с юмором вопрошают пользователи Пришлось Евгению спустя несколько часов успокаивать своих поклонников. Он пояснил, что неудачный трюк был на прошлой неделе. После него очередной тур танца с Машей Мироновой прошел под обезболивающим, но сейчас все уже хорошо.Евгений Папунаишвили «Друзья, спасибо Вам большое за поддержку🙏Тот неудачный трюк произошёл на прошлой неделе, и никто, кроме меня в этом не виноват! Прошлый эфир пришлось танцевать на обезболивающем уколе, но не посчитал нужным рассказывать тогда Вам об этом. Я клятвенно обещаю больше так не рисковать!» — пообещал Папунаишвили.